Warnung vor Sollbruchstellen : Unionsfraktion an SPD: Selbstbeschäftigungsritual beenden

Unionsfraktion an SPD: Selbstbeschäftigungsritual beenden

Berlin Die Spitze der Unionsfraktion hat an die SPD appelliert, nach der Neuwahl der Parteiführung zur Sachpolitik zurückzukehren.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag in Berlin, er rate der SPD, sich nicht immer von den eigenen Erfolgen und Entscheidungen zu distanzieren. Dies könne nicht zum Erfolg führen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), forderte, das Selbstbeschäftigungsritual der SPD müsse aufhören.

Dobrindt sagte, die Koalition solle zum normalen Regierungsalltag zurückkehren und nicht gegenseitig Maximalforderungen aufbauen, um anschließend mit Streit in den nächsten Koalitionsausschuss zu gehen. Er habe nach wie vor das Gefühl, die SPD versuche, inhaltliche Hürden aufzubauen und am Ende Sollbruchstellen zu konstruieren, an denen die Koalition brechen könne.