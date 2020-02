FDP wäre nicht mehr im Landtag : Umfrage: Thüringer CDU stürzt ab - Mehrheit für Rot-Rot-Grün

Erfurt/Berlin CDU halbiert, FDP nicht mehr im Landtag - das wären die aktuellen Aussichten bei einer Neuwahl in Thüringen. Die Forderung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einem neuen Wahlgang ist vorerst vom Tisch.

Gut zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt käme die FDP laut einer am Donnerstag veröffentlichten NDR-Umfrage auf fünf Prozent, sollte am Sonntag gewählt werden. Allerdings wurden die Teilnehmer noch vor der Wahl in Erfurt befragt. Es sei plausibel, zu erwarten, „dass die Wahl Kemmerichs für die Hamburger FDP negativ zu Buche schlagen wird“, sagte der Politologe Kai-Uwe Schnapp von der Universität Hamburg.