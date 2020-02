Neuwahl-Termin strittig : Thüringer Parteien basteln an einer Mini-Wahlperiode

Erfurt Linke, SPD und Grünen streiten mit der CDU über einen passenden Zeitpunkt für eine Neuwahl des Parlaments. Die Vorstellungen liegen weit auseinander. Und das ist nicht das einzige Problem, das die Parteien in Thüringen lösen müssen.

Die CDU steckt in diesem Punkt in einem Dilemma, denn ein Bundesparteitagsbeschluss verbietet jede Zusammenarbeit der Christdemokraten mit der AfD oder den Linken. „Der Beschluss geht an der politischen Realität in den ostdeutschen Bundesländern völlig vorbei“, sagte der Politikwissenschaftler Träger. Die Parteienlandschaft sei in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich. So gebe es im Osten mit Mecklenburg-Vorpommern nur noch ein Bundesland, das von einem klassischen Zweier-Bündnis regiert werde. „Man hat im Osten ein derart fragmentiertes und polarisiertes Parteiensystem in den Parlamenten, dass es schwierig ist, eine Regierung zu bilden.“