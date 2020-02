Nach misslungenem Neustart : Thüringer CDU stellt sich neu auf

Erfurt Die Thüringer CDU-Fraktion soll eine neue Spitze bekommen. Ihr bisheriger Chef Mike Mohring geriet vor allem wegen des Debakels um die Ministerpräsidentenwahl stark unter Druck. Auch an der Parteispitze stehen Veränderungen an.

Der bisherige Fraktionschef Mike Mohring nimmt nach langem Zögern und immer größerem Druck von innen und außen seinen Hut und kandidiert nicht noch einmal, wenn am Montag ein neuer Fraktionsvorstand gewählt wird. Zeitgleich will er seinen Posten als Landesparteichef aufgeben.

„Ich wünsche all meinen Nachfolgern, dass sie nie so etwas erleben müssen, wie ich in den letzten Monaten“, sagte Mohring bei seiner Abschiedsrede beim politischen Aschermittwoch in seiner Heimatstadt Apolda. Zwölf Jahre lang war der heute 48-Jährige CDU-Fraktionsvorsitzender und stand fünf Jahre lang an der Spitze des Landesverbandes. „Ich habe jede Minute dieses Dienstes für unsere Partei genossen“, sagte Mohring. Nun ändere sich alles, auch für ihn persönlich - aber nicht nur.