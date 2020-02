Wann kommt die Neuwahl? : Thüringen: Parteien verständigen sich auf „Stabilitätspakt“

Vertreter von Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und CDU sitzen bereits am 19. Februar für Gespräche zusammen. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa.

Erfurt Seit Tagen suchen Linke, SPD und Grüne sowie CDU nach einem Weg aus der Regierungskrise in Thüringen. Jetzt scheint Bewegung in die Verhandlungen zu kommen. Doch vor allem die CDU hat bei schnellen Neuwahlen viel zu verlieren.

Linke, SPD und Grüne haben sich mit der CDU auf einen „Stabilitätspakt“ für Thüringen verständigt. Damit soll unter anderem gesichert werden, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist, hieß es aus Verhandlungskreisen im Landtag.

Auf die Frage, wie die Gespräche liefen, sagte Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Freitag im Landtag in Erfurt: „positiv“. „Sie sehen uns entspannt. Wir sind am Arbeiten“, sagte er weiter. Die vier Parteien würden nicht „um jeden Millimeter Landgewinn“ kämpfen. Zu Details wollte sich Ramelow jedoch nicht äußern.