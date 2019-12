Von der Macht und dem guten Regieren : Thomas de Maizière und Ronald Pofalla diskutieren in Bonn

Bonn Zwischen Transparenz und Intransparenz, Regierungsarbeit und öffentlicher Wahrnehmung: Die drei ehemaligen Kanzleramtsminister Thomas de Maizière, Ronald Pofalla und Bodo Hombach diskutieren bei der Bapp über ihre Arbeit.

Als mitten in der Diskussion ein Mitarbeiter herbeieilte, um den Stuhl von Bodo Hombach auszutauschen, konnte Moderatorin Ulrike Demmer diese Pointe einfach nicht liegenlassen. „Hat jemand an Ihrem Stuhl gesägt?“, fragte die stellvertretende Regierungssprecherin unter dem Gelächter der etwa 170 Zuhörer, die am Montagabend in das Bonner Universitätsforum gekommen waren. Nein, er habe das wohl selbst verschuldet, antwortete der Präsident der Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik (Bapp) schnell, denn er habe das Sitzmöbel von links nach rechts verrückt. Aber die kurze Episode passte einfach gut zu der Diskussion, zu der die Bapp eingeladen hatte: „Macht und Ohnmacht in der Politik – Über Kunst und Risiko guter Regierungsarbeit.“