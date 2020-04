Folgen der Corona-Krise : Teile der Schülerschaft drohen abgehängt zu werden

Zug Die Schulen in Deutschland waren recht unterschiedlich auf die Coronakrise vorbereitet. Manche konnten auf ein technisches und pädagogisches Digitalkonzept zugreifen, andere wurden kalt erwischt. Das aktuelle Schul-Barometer zeigt, welche Folgen das hat.

Die Coronakrise gefährdet die Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit an den Schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist die zentrale Aussage des aktuellen „Schul-Barometers“, das vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der Pädagogischen Hochschule Zug in der Schweiz veröffentlicht wurde.