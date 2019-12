Streit um Dieselfahrverbote : Richter lassen Frage nach Zwangshaft für Markus Söder offen

Lehnt Fahrverbote für Dieselautos in München ab: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Berlin Muss ein Ministerpräsident hinter Gitter, weil er EU-Recht nicht umsetzt und Gerichtsurteile ignoriert? Bayerns Regierungschef Markus Söder sieht sich nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Schneider.

Das erleben Verwaltungsrichter auch nur selten: Dass sie einem Verurteilten eine Handlung auferlegen, und der ihr einfach nicht nachkommt, ein Zwangsgeld zahlt und immer noch nicht reagiert. Im Falle von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und den von ihm abgelehnten Fahrverboten für Dieselautos in München haben die Münchner Richter den Europäischen Gerichtshof gefragt, ob sie deshalb einen Regierungschef auch in Zwangshaft nehmen dürfen. Die Antwort kam an diesem Donnerstag aus Luxemburg: Ihr dürft nicht nur, Ihr müsst sogar – wenn es kein sanfteres Mittel gibt und die Gesetze es hergeben.