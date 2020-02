Im Sturm der Unordnung : Steinmeier hält mahnende Eröffnungsrede auf Sicherheitskonferenz

Die Anti-IS-Koalition will den Irak-Einsatz fortsetzen und spielt den Ball in Richtung Bundestag

Ob Annegret Kramp-Karrenbauer an die eigene Lage gedacht hat? „Wir haben gerade eine unruhige innenpolitische Situation.“ Kurze Pause. „In Irak.“ Neben der deutschen Verteidigungsministerin steht Mark Esper, ihr US-Amtskollege. Die Lage in Irak treibt auch den ersten Mann im Pentagon um. Gerade haben Kramp-Karrenbauer und Esper in München über die Zukunft des Irak-Einsatzes beraten. Noch vor dem offiziellen Start der Sicherheitskonferenz versammelten Kramp-Karrenbauer und Esper gemeinsam mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Ministerkollegen jener Kerngruppe aus insgesamt 13 Staaten, die den Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Irak und in Syrien gewissermaßen anführen.

Kramp-Karrenbauer macht klar: „Der IS ist in der Fläche zurückgedrängt, aber er ist noch nicht besiegt.“ Die Mission müsse weitergeführt werden. Sie sei im vorigen Jahr mehrfach in Irak und auch in der Kurden-Hochburg Erbil gewesen, wo sie mit jesidischen Frauen gesprochen habe, die von IS-Kämpfern gepeinigt worden seien. Diese Frauen hätten nur einen Wunsch: „Dass ihnen so etwas nie wieder widerfährt, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und dass ihre Kinder in Frieden aufwachsen können.“ Deutschland werde sich weiter sowohl im Nato-Rahmen wie auch als Mitglied der internationalen Anti-IS-Koalition aus mehr als 60 Staaten an dem Einsatz beteiligen.

Auch US-Kollege Esper stellt klar, dass sein Land im Kampf gegen die Terrormiliz „voll engagiert“ bleibe – in Irak ebenso wie in Afrika, im Mittleren Osten oder auch in Afghanistan. Der Kampf sei mitnichten vorbei. Die Koalition müsse „wachsam“ bleiben.

Für Kramp-Karrenbauer ist unstrittig, dass der Einsatz weitergehen muss. Die Bundeswehr bildet im Norden Iraks kurdische Sicherheitskräfte aus, hat aber im Januar nach Raketenangriffen aus dem Iran eine Ausbildungsmission in Zentralirak ausgesetzt. Zudem beteiligt sich die Bundeswehr von einem Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit Aufklärungsflügen und Luftbetankung an der Anti-IS-Koalition. Dieses Mandat läuft am 31. März aus.

Im Moment ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Die SPD-Fraktion im Bundestag hatte bei der letzten Mandatsverlängerung dieses Lufteinsatzes deutlich gemacht, dass sie einer weiteren Verlängerung nicht zustimmen wolle. Kramp-Karrenbauer deutet an, dass das künftige Mandat für den deutschen Irak-Einsatz womöglich noch „angepasst“ werden müsse, natürlich vorbehaltlich von „Diskussionen im Bundestag“. myn/hom