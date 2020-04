„Das Beste in uns zeigen“ : Steinmeier ermutigt zu Solidarität in der Corona-Krise

Berlin „Zeigen wir einander doch das Beste in uns“, ermuntert der Bundespräsident die Menschen im Land. Derweil geht das Krisenmanagement weiter: Deutschland übernimmt Covid-19-Patienten aus Nachbarländern.

„Zeigen wir einander doch das Beste in uns - zeigen wir Mitmenschlichkeit, zeigen wir Solidarität“, sagte er in einer Videobotschaft. Helfen könne man beispielsweise mit Einkäufen für ältere Nachbarn, Anrufen bei der Familie, Gutscheinkäufen bei geschlossenen Läden oder wenn man im Lieblingsrestaurant Essen zum Mitnehmen bestelle.

Jetzt komme es darauf an, die Menschen, die dort leben und arbeiten, zu unterstützen. Dazu gehörten etwa vorrangiges Testen, Belieferungen mit Schutzmaterial und pflegerische Hilfe. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Vorabend nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten betont, alle Länder wollten Vorkehrungen für Pflegeheime treffen.

Ich glaube, dass wir am Ende in Deutschland Milliarden Masken brauchen“, sagte der CSU-Chef. Zuerst brauche man die Masken für das medizinische Personal und dann prioritär auch für Alten- und Pflegeheime, sagte Söder. Man brauche die Masken dann aber „in der breiten Entwicklung auch irgendwann, wenn es um den Arbeitsschutz geht, um das Miteinander“.

Arbeitgebern stellte das Bundesinnenministerium für Ende April eine Erleichterung in Sicht: Ab dann sollen sie Entschädigungsanträge für Mitarbeiter in Quarantäne online stellen können statt wie bisher per Brief.