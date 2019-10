Mehr Jobs, steigende Löhne : „Spiegel“: Steuereinnahmen steigen trotz Konjunkturabkühlung

Berlin Ungeachtet der Abkühlung der Konjunktur rechnet Finanzminister Olaf Scholz (SPD) 2019 mit mehr Steuereinnahmen als im Frühjahr noch erwartet.

Allein der Bund kann nach Informationen des Magazins „Spiegel“ in diesem Jahr gegenüber der Steuerschätzung vom Frühjahr mit einem Plus von rund vier Milliarden Euro kalkulieren. Das geht aus dem Prognosevorschlag des Bundesfinanzministeriums für die Steuerschätzung Anfang kommender Woche hervor, wie das Magazin am Freitag vorab berichtete.