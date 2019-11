Suche nach neuer Spitze : SPD vor dem Finale - Erneut haben die Mitglieder das Sagen

Berlin Wieder hat die SPD-Basis das Wort - ein halbes Jahr nach dem Abgang von Andrea Nahles soll dann endlich Klarheit herrschen. Doch wird die neue SPD-Spitze auch zum Kurs der Partei passen?

Die SPD schafft nach monatelanger Suche einer neuen Spitze und viel Selbstbespiegelung Klarheit. „Deine Stimme hat Gewicht“, ist der Brief zu den Wahlunterlagen für den neuen Vorsitz überschrieben, die die Partei nun an die 425.630 SPD-Mitglieder zur Stichwahl schickte.

Schon Anfang Juni flüchtete die damalige SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles nach heftigen internen Kämpfen in den Vorruhestand. Die SPD leistete sich ein beispiellos aufwendiges Verfahren zur Neuwahl - nur wollte anfangs kaum jemand an die Spitze streben. Auch Scholz nicht. Rechtzeitig vor Beginn der 23 Regionalkonferenzen hatten sich dann doch ausreichend Aspiranten gefunden, unter anderem dann doch mit Scholz sowie mit Walter-Borjans zwei, die zumindest ein wenig wie Gegenpole wirkten: Hier der Verteidiger der schwarzen Null, ursozialdemokratischer Werte, aber mit konservativem Touch - dort der Verfechter höherer Staatsinvestitionen mit Hang zu linken Positionen.

Scholz und Geywitz stehen für einen Verbleib in der großen Koalition. Dass sich Schwarz-Rot mittlerweile zu einem Kompromiss zur Grundrente durchrang und die SPD dabei viel von ihren Vorstellungen durchsetzte, dürfte auf ihr Konto einzahlen. Als Esken bei einem Kandidatenduell im Willy-Brandt-Haus vergangene Woche monierte, die Grundrente repariere nur, was vorher falsch gemacht wurde, entgegnete Scholz: „Wenn die SPD was erreicht, muss sie auch stolz sein auf das, was sie macht.“ Walter-Borjans und Esken wollen mit der Union mehr SPD pur durchsetzen, mehr soziale Projekte, mehr Umverteilung - wenn möglich. Und sonst? Esken ist mit ihrem Votum für ein Groko-Aus deutlicher, Walter-Borjans bleibt da diplomatischer.