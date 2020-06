Wahl des Bürgermeisters : SPD und Grüne in Hamburg unterzeichnen Koalitionsvertrag

Hamburg Bei der Bürgerschaftswahl im Februar wurde die SPD in Hamburg trotz Verlusten wieder stärkste Kraft. Die Grünen verdoppelten ihr Ergebnis knapp. 108 Tage und eine Corona-Pandemie später feiert Rot-Grün nun erneut Hochzeit.

Den 205 Seiten starken Koalitionsvertrag unterzeichneten die Spitzen beider Seiten am Mittwochvormittag im Rathaus. Der Vertrag war nach Verzögerungen durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen in 13 Runden ausgehandelt worden; die Parteitage von SPD und Grünen hatten erst am vergangenen Wochenende zugestimmt.