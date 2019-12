Gespräche mit Union : SPD bleibt vorerst in großer Koalition

SPD bleibt vorerst in großer Koalition

Berlin Ein „GroKo-Aus an Nikolaus“ gibt es mit der SPD nicht. Die neue Spitze soll Gespräche mit der Union suchen. Doch nicht alle sind damit zufrieden.

Die SPD bleibt vorerst in der großen Koalition, will aber mit der Union über neue Akzente in der Regierungsarbeit sprechen.