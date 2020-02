Einspruch aus Bayern : Söder: „Ohne die CSU kann keiner Kanzlerkandidat werden“

Nicht ohne Mitsprache der Schwesterpartei: CSU-Chef Markus Söder will beim Kanzlerkandidaten der Union mitreden. Foto: Peter Kneffel/dpa.

Passau/Ingolstadt Wer neuer CDU-Vorsitzender wird, muss die CDU entscheiden, meint CSU-Chef Markus Söder. Aber beim Kanzlerkandidaten und beim Wahlprogramm will die CSU ein entscheidendes Wörtchen mitreden. Derweil signalisiert der erste Bewerber um die AKK-Nachfolge, dass er sich auch das Kanzleramt zutraut.

In die Kampfabstimmung um den CDU-Vorsitz werde sich die CSU zwar nicht einmischen. „Das muss die CDU selbst entscheiden“, sagte Söder der „Passauer Neuen Presse“ und dem Ingolstädter „Donaukurier“ (Mittwoch). Hinsichtlich der Frage des Kanzlerkandidaten und des Wahlprogramms der Union müsse jedoch klar sein: „Ohne die CSU kann keiner Kanzlerkandidat werden.“

Söder warnte die Union davor, ihren Führungsanspruch nach der Bundestagswahl zu verlieren. „Im kommenden Jahr geht es um nichts weniger als die Frage, wer in Zukunft die Nummer eins in Deutschland ist. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte entscheidet sich das nicht zwischen Union und SPD, sondern zwischen Union und den Grünen“, sagte der CSU-Chef.