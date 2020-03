„Wir lassen niemanden allein“ : Söder: Katastrophenfall in Bayern gilt ab sofort

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, will 10 Milliarden Euro für die Coronakrise bereitstellen. Foto: Sven Hoppe/dpa.

München In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit.



Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Krise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Söder.

(dpa)