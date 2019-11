Staatlicher Schutz für Sparer : Söder fordert steuerlichen Ausgleich für Negativzinsen

Berlin/Frankfurt Wer sein Geld auf dem Bankkonto lagert, hofft normalerweise auf Zinsen, also einen kleinen Gewinn ohne Risiko. In Zeiten von Nullzinsen klappt das aber nicht - es kann sogar umgekehrt laufen. Muss die Politik die Sparer schützen?

Eine Sprecherin von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) äußerte sich auf Anfrage nicht direkt zu Söders Vorstoß. Die Bundesregierung beobachte weiterhin die Situation, „insbesondere in Bezug auf die tatsächlichen Marktentwicklungen“, teilte sie am Donnerstag mit. Auf Basis der geltenden Gesetzeslage sei es für Banken „mit hohen rechtlichen Risiken behaftet“, innerhalb bestehender Verträge Negativzinsen einseitig an ihre Kunden weiterzugeben, etwa über die Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in bestehenden Sparverträgen.