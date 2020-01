Notfallversorgung in Not : So stellt Jens Spahn die Notfallmedizin neu auf

Notfallversorgung in Not

Berlin/Düsseldorf. Überfüllte Notfallambulanzen in Kliniken, überlastete Ärzte und genervte Patienten: Der Streit um die Notfallversorgung schwelt schon lange. Noch im Januar will Gesundheitsminister Spahn einen Gesetzentwurf vorlegen.

Lange Wartezeiten in den Ambulanzen von Krankenhäusern sollen ab 2021 der Vergangenheit angehören. Rettungsdienste, niedergelassene Mediziner und Kliniken sollen dazu verpflichtet werden, künftig eine Notfallversorgung aus einer Hand zu gewährleisten. Das geht aus einem Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hervor, der unserer Redaktion vorliegt. In NRW gibt es mit den Portal-Praxen sowie Modellprojekten für eine gemeinsame Rettungsleitstelle in Köln und Ostwestfalen schon verschiedene Ansätze für die gemeinsame Notfallversorgung.

Zugleich sollen an den Krankenhäusern Integrierte Notfallzentren entstehen, die von Kassenärzten und Kliniken gemeinsam betrieben werden sollen – ähnlich den Portal-Praxen, die derzeit in NRW aufgebaut werden. In NRW können die Zentren also an den Kliniken mit Portal-Praxen entstehen. Die Zentren sollen für Patienten erste Anlaufstelle werden, so wie heute die Klinik-Ambulanzen, und eine Ersteinschätzung des Versorgungsbedarfs liefern und veranlassen. Sowohl GNL wie auch die Notfallzentren sollen sieben Tage pro Woche 24 Stunden erreichbar sein.