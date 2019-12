Interview mit Ralph Brinkhaus : So beurteilt der Unions-Fraktionschef die große Koalition

Berlin Der Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus sieht die große Koalition pragmatisch. Zwar ächze und stöhne sie, löse aber die meisten Probleme. Im Interview spricht er unter anderem über die Wahlrechtsreform und Finanzminister Olaf Scholz.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus mahnt eine Wahlrechtsreform bis Ende März an und will auch die Bund-Länder-Beziehungen neu regeln.

Herr Brinkhaus, im Koalitionsvertrag steht, dass in der Mitte der Wahlperiode bewertet werden muss, ob neue Vorhaben vereinbart werden. Nun will die Union nicht nachverhandeln. Ist das vertragstreu?

Brinkhaus : Nein. Ich halte es für unglücklich, dass wir bisher nicht in der Lage waren, uns da zu einigen. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass wir eine Reform beschließen, mit der der Bundestag verkleinert wird. Ich führe dazu jede Woche sehr viele Gespräche. Wenn wir das in dieser Wahlperiode noch regeln wollen, müssen wir bis Ende März eine Einigung haben. Jeder und jede Partei muss zu Verzicht bereit sein. Wenn aber jeder sagt, eine Reform läuft nur, wenn sie zu Lasten der anderen geht, bekommen wir das nicht hin. Es muss gelten: Erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Wir haben jetzt mehr als 700 Abgeordnete im Bundestag. Sollen es 1000 werden? Wir müssen als Parlament arbeitsfähig bleiben. Das muss unser Anspruch sein. Eine Föderalismusreform brauchen wir übrigens auch noch.

Brinkhaus : Wir haben derzeit verquere Bund-Länder-Beziehungen. Es ist oft zu unklar, wer was finanziert und wer für was verantwortlich ist. Die meisten Bund-Länder-Verhandlungen drehen sich nicht mehr um die Sache, sondern ums Geld. Wir müssen das grundlegend auseinanderziehen. Wenn zum Beispiel eine Kita in einem Ort nicht gut läuft – wer ist dann dafür zuständig? Die Kommune, das Land, der Bund? Im Zweifel schiebt jeder den Schwarzen Peter zum anderen. Und die Wählerinnen und Wähler sehen nicht mehr, wer wofür verantwortlich ist. Das schadet auch der Demokratie.

Brinkhaus: Wir müssen schauen, in welchen Bereichen das Föderalismus-System, das in den Grundlagen seit 1949 das gleiche ist, in einer europäischen beziehungsweise globalen Welt im Jahr 2020 noch leistungsfähig ist. Nehmen wir die Bildung – wir wissen alle, dass wir da besser werden müssen. Ich will und kann den Ländern die Zuständigkeit da überhaupt nicht wegnehmen, aber wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, damit wir bundesweit ein höheres und vergleichbares Bildungsniveau bei Abschlüssen, Schulformen, Lehrerausbildung bekommen. Das können die Länder gerne unter sich regeln. Aber sie müssen es regeln. Das muss vernünftig mit Geld unterlegt werden und dann sollte sich der Bund da auch raushalten. Ist es außerdem richtig, dass Entscheidungen auf Bundesebene durch durchaus hinterfragbare Abstimmungsregeln und Verfahren im Bundesrat blockiert werden? Und das sind nur einige Punkte.