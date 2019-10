Gescheiterte Pkw-Maut : Scheuer zu Rücktrittsforderung: „Bösartige Kampagne“

Berlin Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat eine Rücktrittsforderung aus der Grünen-Spitze als „bösartige Kampagne der Opposition“ zurückgewiesen.

Scheuer sagte am Donnerstag in einem „tagesschau24“-Interview: „Ich habe nix zu verbergen. Ich habe über 50 Ordner dickbepackt vorgelegt dem Parlament. Es gibt nix Neues zu berichten.“ Außerdem habe er noch viele Projekte, die er für Deutschland in der Zukunft anstoßen möchte, so Scheuer.