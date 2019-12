Milliardeninvestitionen : Scheuer: Klimaziele nur mit starkem Radverkehr zu erreichen

Ein Radfahrer auf einem Radschnellweg in Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa.

Berlin Deutschland ist „Autoland“ - wird es nun auch zur „Radnation“? Der Weg dahin ist lang. Aber es gibt nun mehr Geld für den Radverkehr.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will den Radverkehr in Deutschland besser und sicherer machen - und ihn besser mit anderen Verkehrsmitteln vernetzen.

Der CSU-Politiker sagte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur, er sei der festen Auffassung, dass Klimaziele nur erreicht werden könnten, „wenn wir einen starken Radverkehr haben und Deutschland ein Fahrradland wird“.

Es gebe so viel Geld wie noch nie für den Radverkehr, 1,45 Milliarden bis 2023. Zwar sei der Bund nicht zuständig für den Bau von Radwegen in Städten und Gemeinden, sagte Scheuer. „Aber ich bin guten Mutes, mit meinem neuen Bündnis für moderne Mobilität, dass die Kommunen und die Bundesländer uns Projekte melden, wo wir auch kräftig fördern können und das Radwegenetz in Deutschland sich verbessert und sicherer wird.“