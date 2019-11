Urteil wird erwartet : Rufe nach weniger Sanktionen für Hartz-IV-Bezieher

Karlsruhe/Berlin Ein erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts heizt die Debatte über Leistungskürzungen für Hartz-IV-Bezieher an.

„Ein menschenwürdiges Existenzminium gehört zu den Grundrechten, die von der Verfassung garantiert werden“, sagte Hans-Jürgen Urban vom IG-Metall-Vorstand der dpa in Berlin. „Mit Sanktionen wird in dieses Minimum eingegriffen.“ So müssten die Verfassungsrichter jetzt konsequenterweise Sanktionen ablehnen. Aus der Union kam stattdessen die Forderung nach einer besseren Förderung für Arbeitssuchende.