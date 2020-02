Diskussion über Vorsitz : Röttgen pocht auf Klarheit über CDU-Vorsitz vor Sommerpause

„Das versteht an der Basis niemand mehr. So kann es nicht weiter gehen“, sagt Wadephul. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Das Stelldichein möglicher CDU-Vorsitzender bei der scheidenden Chefin wird fortgesetzt. Nun steigt auch der ehemalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen in den Ring - und dringt auf Tempo.

„Ich glaube, dass wir Klarheit schaffen müssen. Wir sind ja in besonderen Zeiten“, sagte Röttgen am Mittwoch bei seinem Eintreffen zu einem Gespräch mit der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin. „Die CDU ist die führende Partei in Deutschland“, man könne sich jetzt nicht monatelang immer nur mit sich selbst beschäftigen. „Ich glaube, vor der Sommerpause muss es dann durch sein.“