Kommentar : Richtig einschätzen

Meinung Istanbul Kaum steigen die Flüchtlingszahlen in Griechenland wieder an, ist die Türkei wieder der Buhmann. Das Verhalten der Türkei kommentiert Thomas Seibert.



Von Thomas Seibert

Griechische Politiker werfen den türkischen Behörden vor, Flüchtlinge an die Ägäis-Küste zu bringen, damit sie leichter in die EU gelangen können. Zwar hat Präsident Erdogan tatsächlich damit gedroht, die Tore zu öffnen. Doch ihm geht es um Syrien, nicht um Griechenland.

Zunächst einmal: Es stimmt nicht, dass die Türkei massenhaft syrische Flüchtlinge nach Europa schleust. Syrer machen nur 20 Prozent der Neuankömmlinge in Griechenland aus. Die türkische Küstenwache hat seit Jahresbeginn fast 40.000 Flüchtlinge an der Überfahrt in die EU gehindert. Dass Erdogan den Druck auf die EU erhöht, hat nichts mit Griechenland zu tun. Die Türkei will mehr Geld aus Europa - das ist legitim für ein Land, das seit Jahren die Hauptlast des syrischen Flüchtlingsproblems trägt.

Die Türkei will die Syrer nicht nach Europa schicken, sondern zurück nach Syrien. Erdogan muss handeln, weil immer mehr türkische Wähler die Syrer nicht mehr im Land haben wollen. Sein Plan zur Massenansiedlung von Flüchtlingen in einer "Sicherheitszone" in Syrien ist eine Reaktion darauf. Um die Zone einzurichten, braucht die Türkei die Hilfe Europas. Das Vorhaben ist bei allen anderen Akteuren höchst unbeliebt.