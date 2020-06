„Schwierige Situation“ : Regionale Corona-Ausbrüche: Bund ruft zu Solidarität auf

Berlin Berichte über Beleidigungen und zerkratzte Autos von Menschen aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh besorgen auch die Bundesregierung. Sprecher Steffen Seibert nennt das „völlig inakzeptabel und widerwärtig“.

„Jede Region kann plötzlich von einem Ausbruch betroffen sein“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Das sollten sich auch Menschen bewusst machen, die nun glaubten, mit dem Finger auf Menschen in den betroffenen Kreisen zeigen zu müssen. „Jeder sollte daran denken, dass jeder sich in der Lage wiederfinden könnte, in der Nachbarschaft eines Ausbruchsherdes zu leben und dann in Mitleidenschaft gezogen zu werden.“