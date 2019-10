AfD verdoppelt Ergebnis : Prognosen: Linke gewinnt in Thüringen

Prognosen: Linke gewinnt in Thüringen

Ministerpräsident Bodo Ramelow in seinem Wahllokal in der Landeshauptstadt Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa.

Erfurt Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Landtagswahl in Thüringen gewonnen - und ist erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft. Der bisherigen Koalition aus Linke, SPD und Grünen drohte ersten Prognosen zufolge aber der Verlust ihrer Mehrheit.

Die CDU, die zuvor seit 1990 stets die meisten Stimmen bekommen hatte, büßte am Sonntag massiv ein. Sie lag nach den ersten Zahlen knapp hinter der AfD auf Platz drei. Die Suche nach einer neuen Koalition dürfte äußerst schwierig werden, möglicherweise könnte es sogar eine Minderheitsregierung geben.

Nach den 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF kam die Linke auf 29,5 bis 30 Prozent (2014: 28,2). Die CDU unter Spitzenkandidat Mike Mohring stürzte auf 22 bis 22,5 Prozent (2014: 33,5 Prozent) und fuhr ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Thüringen ein. Die AfD des Spitzenkandidaten Björn Höcke schoss von 10,6 auf 23 bis 24 Prozent nach oben. Die SPD sackte weiter ab: auf den neuen Tiefstand von 8 bis 8,5 Prozent (12,4). Die Grünen lagen bei 5,5 Prozent (5,7) und mussten um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die FDP kam auf 5,0 bis 5,5 Prozent und lag damit dicht an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung stieg deutlich auf rund 66 Prozent (2014: 52,7).