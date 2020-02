Hohe Lebensmittelpreise : Preiskampf um Lebensmittel auch für Landwirte kritisch

Protest in Berlin: Aktivisten der „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft“ und von Greenpeace vor dem Bundeskanzleramt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Rhein-Sieg-Kreis Die Landwirte in der Region bewerten ihre Situation als Lebensmittelerzeuger weiter kritisch. Verbände sagen: Das darf so nicht weitergehen.

„Bessere Preise werden ja schon seit Jahren eingeklagt. Aber leider passiert nichts und auch jetzt dieses Treffen wird wieder verpuffen“, sagt Leonhard Palm, Spargel-Bauer aus Bornheim-Uedorf. Der 56-jährige Bio-Bauer produziert zudem zahlreiche Früchte und Gemüse-Sorten, die er beim Hofverkauf oder über den Bio-Großhandel anbietet. Eine Zusammenarbeit mit Lebensmittelkonzernen startet er immer mal wieder – gerade im Herbst mit Hokkaidokürbissen. „Manchmal funktioniert es, oft aber auch nicht“, sagt Palm weiter, und fügt an: „Die Diskussion um die Tiefpreise für landwirtschaftliche Produkte ist uralt. Wir kommen da aber leider keinen Schritt weiter, wenn die Erdbeeren überwiegend aus Spanien kommen und der Spargel mittlerweile aus Peru oder China.“

Bernd Schmitz (54) vom Bio-Hof in Hennef-Hanf produziert Milch und Getreide. Er setzt viel auf Natur. Die Vermarktung seiner Produkte erfolgt über eine solidarische Landwirtschaft. So haben sich in einer Wirtschaftsgemeinschaft 50 Familien verpflichtet, seine Produkte zu erwerben.