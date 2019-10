Heimkosten in letzten Jahren gestiegen : In NRW ist Pflege besonders teuer

Berlin Wie aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, müssen Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen besonders hohe Kosten tragen. Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung rechnet damit, dass diese noch weiter steigen.

Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen müssen für eine vollstationäre Versorgung im Heim im bundesweiten Vergleich besonders hohe Kosten tragen. In der Pflegestufe 5 fallen für einen Heimplatz im Durchschnitt 3731 Euro monatlich an, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Tendenziell sind die Kosten für Pflegeheime im Westen deutlich höher als im Osten. So zahlen Pflegebedürftige in Rheinland-Pfalz in der Stufe 5 im Schnitt 3467 Euro, Hessen liegt mit monatlich 3216 Euro leicht unter dem Bundesdurchschnitt, der 3348 Euro beträgt. Die höchsten Kosten für einen Pflegeheimbewohner findet man im Saarland mit 3776 Euro monatlich. Am wenigsten zahlen die Menschen in Sachsen mit 2796 Euro pro Monat.