Ausgang offen : Ökostrom-Ausbau: Druck ist riesig, Verhandlungen hart

Berlin Windräder und Solaranlagen sollen Atomkraft und Kohle ersetzen. Seit eineinhalb Jahren streiten Union und SPD darüber, wie das am besten geht. Am Donnerstag soll der Durchbruch gelingen. Es geht um Strom, Klimaschutz und Jobs - und um 1000 Meter.

Doch die Verhandlungen vor der Ministerpräsidenten-Konferenz in Berlin über einen schnelleren Ausbau von Windrädern und Solaranlagen liefen nach Angaben von Teilnehmern zäh, Ausgang offen. Umweltschützer und Industrie sowie Gewerkschaften und Energiebranche erhöhten in ungewöhnlichen Zusammenschlüssen den Druck.

Vor allem der Ausbau von Windkraft an Land lahmt - auch weil die Akzeptanz bei Anwohnern für neue Windparks fehlt. Was dagegen zu tun ist, ist zwischen Union und SPD heftig umstritten. Seit eineinhalb Jahren kommen die Verhandlungen kaum vom Fleck. Die Union setzte durch, dass eine Regelung zu 1000 Metern Mindestabstand zwischen Windrädern und Häusern kommen soll. Die Ausgestaltung ist aber offen.

In einem weiteren Brief an Union und SPD im Bundestag forderten unter anderem der Industrieverband BDI, die Energiegewerkschaft IG BCE, Konzerne wie BASF und Umweltverbände wie der WWF gemeinsam mehr Tempo beim Ausbau von Wind- und Solarstrom. SPD-Energiepolitiker warfen CDU und CSU vor, die Aufhebung des Solar-Förderdeckels an den Wind-Abstand zu knüpfen und damit Wind- und Solarenergie gegeneinander auszuspielen.

Zuletzt war das Ländetreffen am Donnerstag als Ziellinie für die Verhandlungen definiert worden. Die Zeit drängt, denn Atom- und Kohlekraftwerke sollen für den Umwelt- und Klimaschutz in den kommenden Jahren vom Netz gehen. Schon am Dienstag war bis spät in die Nacht verhandelt worden, am Mittwoch kamen wieder verschiedene Runden zusammen. Es wurde erneut mit Verhandlungen bis in den späten Abend gerechnet.