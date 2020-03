Wegen Coronavirus : NRW schließt ab Montag alle Schulen und Kitas

Düsseldorf Nach den Worten von Ministerpräsident Armin Laschet steht NRW vor der vielleicht größten Herausforderung seiner Geschichte. Entsprechend weitgehende Einschränkungen habe die Landesregierung beschlossen.

Nordrhein-Westfalen steht wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor einer beispiellosen Lahmlegung des öffentlichen Lebens. So sind die Schulen ab Montag bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Auch die Kitas werden ab Montag geschlossen. Der Start des Sommersemesters an den Hochschulen wird gleichfalls bis zum 19. April aufgeschoben. Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser dürfen grundsätzlich nicht mehr besucht werden. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag in Düsseldorf an.