Corona-Krise : NRW öffnet wieder alle Geschäfte

Düsseldorf In den NRW-Städten soll es wieder mehr Möglichkeiten für den Einkaufsbummel geben. Vom kommenden Montag an dürfen wieder alle Geschäfte öffnen - aber nicht mit der gesamten Verkaufsfläche.

Nordrhein-Westfalen lockert weitere zur Corona-Eindämmung verhängte Einschränkungen für den Handel. Von Montag an dürfen alle Geschäfte im Land wieder öffnen. Große Händler müssen ihre Verkaufsfläche allerdings auf 800 Quadratmeter reduzieren, wie Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch mitteilte. Bislang dürfen nur Läden öffnen, die maximal 800 Quadratmeter groß sind. NRW schließt sich damit den Regelungen in anderen Bundesländern an. An den unterschiedlichen Vorgaben in Deutschland hatte es viel Kritik gegeben.