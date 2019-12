Kommunen in Nordrhein-Westfalen : Kommunalwahlen 2020 von entscheidender Bedeutung

Berlin Der 13. September 2020 ist für CDU und SPD aus unterschiedlichen Gründen wichtig. Die Grünen sind unterdessen auf Kandidatensuche.

Der vergangene September war für die SPD in Nordrhein-Westfalen kein guter Monat. Erst verkündete Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau, dass er bei der Kommunalwahl 2020 nach zehn Jahren im Amt nicht wieder antreten will. Kein Politiker solle an seinem Sessel kleben, sagte Sierau damals auf einem SPD-Fest. Zwei Amtszeiten seien genug – und niemand sei unersetzlich.

CDU-OB kann es an die Spitze schaffen

Zudem hat Essen gezeigt, dass es auch ein CDU-OB an die Spitze einer Ruhrgebietsstadt schaffen kann. Und dass die AfD selbst bei den einst so treuen Sozialdemokraten im Ruhrgebiet durchaus Erfolge zu verzeichnen hat. Wenn die SPD ihre Bürgermeisterposten im Revier verliere, dann sehe es finster aus, sind sich viele Genossen einig.

Nicht nur für die SPD sind die Kommunalwahlen am 13. September 2020 von entscheidender Bedeutung. Auch für die schwarz-gelbe Regierungskoalition in NRW sind sie ein wichtiger Indikator für ihre Chancen bei der Landtagswahl eineinhalb Jahre später. Insbesondere die CDU sieht sich in einigen Städten ganz neuer Konkurrenz ausgesetzt: Die Grünen könnten in vielen Städten, etwa in Münster oder auch in Bonn, wo die Bundestagsabgeordnete Katja Dörner als OB-Kandidatin antritt, gute Chancen haben, die christdemokratischen Amtsinhaber abzulösen.