NRW-Justizminister : Schnelleres Handeln gegen Sexualstraftäter gefordert

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach reagiert auf offensichtliche Pannen der Staatsanwaltschaft Kleve beim Umgang mit einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Diese sollen nun schneller inhaftiert werden.

In diesen Tagen geht den Generalstaatsanwälten im Land ein neuer Erlass von Justizminister Peter Biesenbach (CDU) zu, der in Fällen wie in Kleve zu mehr Eile auffordert und häufigere Inhaftierungen von Tatverdächtigen sowie mehr Hausdurchsuchungen in solchen Fällen anregt. Der Erlass liegt unserer Redaktion vor.