Interview mit Sebastian Hartmann : Nordrhein-Westfalens SPD-Chef kritisiert Dividenden-Ausschüttung von Unternehmen

Düsseldorf Der diesjährige Tag der Arbeit wird historisch. Das steht fest. Sebastian Hartmann, Chef der SPD in Nordrhein-Westfalen, spricht im Interview über Staatshilfen für Unternehmen und die Folgen verfrühter Lockerungen.

Was muss NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei den Verhandlungen mit seinen Amtskollegen und der Kanzlerin in der Telefonkonferenz an diesem Donnerstag für NRW herausholen?

Hartmann: Die Schulministerin zum Beispiel muss mehr auf die Kommunen hören, wenn sie die Schulen öffnen will. Mit E-Mails am Wochenende ist es nicht getan. Natürlich sollen die Kinder wieder zurück in die Schulen, aber mit ausreichendem Vorlauf, damit ihre Gesundheit nicht gefährdet wird. Die Konzepte sehen nach Mogelpackung aus. Es ist meilenweit von Normalität entfernt, wenn Schüler nur für einen Tag pro Woche wieder zur Schule gehen. Genauso überambitioniert ist, dass die Schulen für die Viertklässler nun ab dem 7. Mai, also schon in der kommenden Woche, öffnen sollen. Und die Landesregierung muss natürlich in dieser Krise die Arbeitnehmer stärker in den Blick nehmen.