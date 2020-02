Teil einer Personalrochade : Neuer Innen-Staatssekretär Vogel tritt Amt an

Neuer Innen-Staatssekretär Vogel tritt Amt an

Berlin Die Wahl eines FDP-Politikers zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD hat einiges ausgelöst. Eine Folge: Das Bundesinnenministerium brauchte einen neuen parlamentarischen Staatssekretär. Der musste erst vom neuen Amt überzeugt werden.

Minister Horst Seehofer (CSU) überreichte ihm an diesem Freitag in Berlin die Urkunde. Die Ernennung ist Teil einer Personalrochade, die durch die politische Krise in Thüringen ausgelöst wurde.