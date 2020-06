Debatte um Sicherheitsbehörden : Neue Wehrbeauftragte rät zu Wachsamkeit gegenüber Rassismus

Berlin Gibt es bei deutschen Sicherheitsbehörden einen latenten Rassismus, wie SPD-Chefin Esken meint? Der Innenminister widerspricht, die Wehrbeauftragte sieht für die Bundeswehr keine hohe Anfälligkeit. Von anderer Seite bekommt Esken aber Zustimmung.

In der Debatte um Rassismus in Sicherheitskräften hat die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, zu Wachsamkeit aufgerufen. Insgesamt aber sei die Bundeswehr aber „nicht besonders anfällig“ dafür, sagte die SPD-Politikerin der dpa.

„Und Rassismus hat in der Bundeswehr keinen Platz, aber natürlich müssen wir ein waches Auge darauf haben und dafür sorgen, dass es auch so ist“, sagte Högl.

SPD-Chefin Saskia Esken hatte vor dem Hintergrund des Todes des Afroamerikaners George Floyd in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai und Protesten auch in Deutschland dagegen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt: „Auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, die durch Maßnahmen der Inneren Führung erkannt und bekämpft werden müssen.“ Um Fälle ungerechtfertigter Polizeigewalt aufzuarbeiten, forderte Esken eine unabhängige Beschwerdestelle.