Festgenommene in U-Haft : Mutmaßliche rechte Terrorzelle nannte sich „Der harte Kern“

Festgenommene in U-Haft

Eine Person wird von einem maskierten Polizisten in den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gebracht. Foto: Uli Deck/dpa.

Berlin Über die Anschlagspläne einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle ist noch wenig bekannt. Doch es kommen andere Erkenntnissse ans Licht. Einem Medienbericht zufolge agierte die Gruppe unter dem Namen „Der harte Kern“.

Die Männer hätten unter anderem Bezüge zu der rechtsextremen Gruppierung „Soldiers of Odin“ (SOO) gehabt, einer 2015 in Finnland gegründeten, rechtsextremistischen Bürgerwehr, die sich dann auch in Deutschland bildete. Die SOO-Mitglieder treten dem Bericht zufolge meist schwarz gekleidet auf, die Jacken ziert ein Wikingerschädel als Gruppenlogo.