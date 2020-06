Zweiter Verhandlungstag : Mordfall Lübcke: Gericht zeigt Geständnis-Video

Neben dem Mord an Walter Lübcke geht es in dem Verfahren auch um zahlreiche Verstöße gegen das Waffengesetz und den Angriff auf einen jungen Iraker. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool/dpa

Frankfurt/Kassel Auch der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke startet mit juristischen Scharmützeln. Doch dann wird es spannend: Erstmals spricht der Hauptverdächtige - allerdings nur in einem Video.

Über ihn sagte Ernst in dem Video aber auch: „Man kann dieser Person nicht den Vorwurf machen, dass sie mich zu irgendetwas angestiftet hat. Was ich tat, habe ich aus eigenem Antrieb gemacht.“ Um die Tatnacht und den Mord an Lübcke ging es in dem ersten Teil des am Donnerstag im Gerichtssaal vorgespielten Videos nicht. Am Nachmittag sollten weitere Teile gezeigt werden.