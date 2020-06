Neonazi-Gruppe verboten : Ministerium: „Nordadler“ hat ein paar Dutzend Mitglieder

Berlin Adolf Hitler als Vorbild und Hass auf Juden: Die Anhänger der Gruppierung „Nordadler“ träumen nach Einschätzung des Innenministeriums dem Dritten Reich hinterher. Nun rückt die Polizei an.

Die jetzt verbotene Neonazi-Gruppe „Nordadler“ umfasst nach Angaben des Bundesinnenministeriums ein paar Dutzend Mitglieder. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Hausdurchsuchungen in den Morgenstunden in vier Bundesländern hätten sich gegen sieben Führungsfiguren in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen gerichtet. Mehr als 130 Polizisten seien im Einsatz gewesen.