In Ruhe diskutieren : Meuthen bringt die AfD in Wallung - Einheit oder Spaltung?

Berlin/Erfurt Für seinen Vorschlag einer einvernehmlichen Trennung der unterschiedlichen Flügel der AfD erntet Parteichef Meuthen viel Kritik. Doch er erhält auch Zuspruch, wenn auch zumeist nicht öffentlich.

Meuthen hatte am Mittwoch angeregt, „ergebnisoffen“ darüber zu sprechen, ob angesichts großer ideologischer Differenzen nicht eine Teilung der Partei in einen „freiheitlich-konservativen“ und einen „sozialpatriotischen“ Flügel besser wäre. „Wir sollten in Ruhe darüber diskutieren, aber dann auch bis Ende des Jahres zu einer Entscheidung kommen“, sagte der Parteivorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.

Auch die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hält nichts von einer Teilung. „Wir stehen vor wegweisenden Wahlen im kommenden Jahr“, erklärte Weidel. Wenn sich die AfD zuvor in ihre Einzelteile zerlege, „haben wir alles verspielt, was die letzten Jahre aufgebaut wurde“.

Mit seinem „Denkanstoß“ hatte Meuthen schon am Mittwoch für erhebliche Unruhe in der Partei gesorgt. „Nach meiner Einschätzung sind beide Gruppierungen in der Partei eindeutig stark genug, eigenständig bestehen zu können, zumal dies erhebliche zusätzliche Wählergruppen anders als bisher erreichbar machte“, legte er am Donnerstag auf seiner Facebookseite nach. Es sei deshalb an der Zeit, über eine einvernehmliche Trennung nachzudenken.