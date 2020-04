Treibhausgas-Minderung : Merkel will klimafreundlichen Wiederaufbau nach der Krise

Merkel will klimafreundlichen Wiederaufbau nach der Krise

Berlin Um der Wirtschaft in und nach der Corona-Krise wieder auf die Beine zu helfen, werden Billionen-Hilfen fließen. Kanzlerin Merkel will, dass die auch den Klimaschutz voranbringen - und sendet ein Signal nach Brüssel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise auch den Klimaschutz voranbringen und befürwortet ein deutlich höheres Klimaziel der EU.

„Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag beim Petersberger Klimadialog, zu dem die Bundesregierung Minister aus rund 30 Ländern eingeladen hatte. Umso wichtiger sei es, den Klimaschutz im Blick zu behalten. Man müsse deutlich machen, „dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren.“