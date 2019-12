Ärger über neue Düngeregeln : Merkel lädt nach Bauern-Protest zum „Agrargipfel“

Berlin Schon seit Wochen werfen Landwirte ihre Traktoren an, um auf den Straßen gegen die Agrarpolitik mobil zu machen. Jetzt folgt eine Gesprächsrunde bei der Kanzlerin - kann das den Streit befrieden?

Die Landwirte fordern mehr Mitwirkung und warnen vor zu hohen wirtschaftlichen Belastungen. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU), die an dem Treffen teilnimmt, hatte eine Beteiligung der Branche bei weiteren Umweltschutzregelungen in Aussicht gestellt.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte, die Milliarden-Subventionen für die Landwirtschaft müssten anders verteilt werden. „Für viele Bauern geht es schon lange um ihre Existenz“, sagte Hofreiter der Deutschen-Presse-Agentur. Viele müssten aufgeben, weil sie für ihre Produkte nicht vernünftig bezahlt und von Lebensmittelketten massiv unter Druck gesetzt würden. „Wir fordern, dass die Milliarden an öffentlichen Geldern durchgehend an gesellschaftliche Leistungen gebunden werden“, sagte Hofreiter. „Statt industrieller Großbetriebe sollten Bäuerinnen und Bauern gefördert werden, die sich für Natur-, Umwelt-, Klima- und Tierschutz einsetzen.“

In der vergangenen Woche hatten in Berlin Tausende Bauern mit Traktoren gegen die Agrarpolitik der Regierung demonstriert und auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung eingefordert. Schon zuvor gab es auch Proteste in mehreren Städten. Ärger ausgelöst hat vor allem ein „Agrarpaket“, das das Kabinett im September auf den Weg gebracht hatte. Unter anderem zum Insektenschutz soll der Einsatz von Unkraut- und Schädlingsgiften stark eingeschränkt werden. Für einen besseren Grundwasserschutz müssen auf Druck der EU auch Düngeregeln erneut verschärft werden. Aus den wichtigen EU-Agrarzahlungen an die Höfe wird im neuen Jahr mehr Geld für Umweltmaßnahmen reserviert.