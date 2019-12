Jugendschutz : Mehr Schutz für Kinder im Internet geplant

Snapchat, Tik Tok und Instagram

Snapchat: bei der App Snapchat steht vor allem die Kommunikation via Fotos und Video im Vordergrund. Nutzer können Fotos und Videos in eine sogenannte Story hochladen. Dann können alle Nutzer in der Freundesliste den Beitrag sehen. Die Story wird nach 24 Stunden automatisch entfernt. Snapchat bietet auch die Möglichkeit, einzelnen Freunden Dateien zu schicken. Die Besonderheit dabei: Die Fotos sind nur wenige Sekunden sichtbar, bevor sie verschwinden.

Tik Tok: bereits der Vorgänger dieser App, musical.ly, war unter Jugendlichen in Deutschland sehr beliebt. 2018 fusionierten musical.ly und Tik Tok und verzeichneten einen enormen Wachstum an Nutzerzahlen. Nach eigenen Angaben hat Tik Tok in Deutschland 5,5 Millionen aktive User im Monat. Diese drehen mit der Frontkamera ihres Handys kurze Videos von sich selbst und können diese mit der Community teilen. Dabei stehen ihnen unterschiedliche Videofunktionen zur Verfügung: Sie können zu bekannter Filmmusik tanzen, die Lippen synchron bewegen oder zu einem Sketch schauspielern. Mit verschiedenen Effekten können die Videos anschließend bearbeitet werden. Inzwischen sind auch Livestreams und Vlogs (Videoblogs/Videotagebücher) möglich.

Instagram: Das soziale Netzwerk Instagram ist eine Plattform, auf der Nutzer Fotos und Videos in ihrem Profil hochladen und mit der Community teilen können. Dabei entscheidet der Nutzer selber, ob das Profil öffentlich einsehbar oder auf Privat gestellt ist. Der Unterschied zu Snapchat: Die Fotos werden nicht einzelnen Personen oder Gruppen geschickt, sondern bleiben auf dem Profil als Beitrag sichtbar. Instagram bietet ebenfalls eine Storyfunktion, bei der der Inhalte automatisch nach 24 Stunden verschwindet.