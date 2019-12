Interview mit Heinrich Bedford-Strohm : „Man muss das Leben immer schützen“

Der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm spricht im Interview über Weihnachten und dessen konkrete Folgen, über Seenotrettung und Entwicklungshilfe.

Seit 2014 ist Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm als Ratsvorsitzender der EKD das Gesicht des deutschen Protestantismus. Benjamin Lassiwe sprach mit ihm darüber, was ihm Weihnachten bedeutet und was Fluchtgeschichten mit heiligem Zorn zu tun haben.

Heinrich Bedford-Strohm: Das Weihnachtsfest ist für mich das, was es für viele andere Menschen auch ist: Familie, Gemeinschaft, Zeit miteinander. Aber grundlegend ist für mich der Inhalt des Festes. Die Weihnachtsbotschaft, die mich jedes Jahr wieder aufs Neue berührt: Dass wir an einen Gott glauben, der sich in Jesus als Mensch zeigt, der in einem verletzlichen Kind sichtbar wird, der als politisch Verfolgter Asyl findet, der als Mensch eine so große Liebe ausgestrahlt hat, dass ihm viele Menschen folgten. Der auferstanden ist und den Sieg des Lebens über den Tod manifestiert. Das ist das Faszinierende an Weihnachten.