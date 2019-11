Nationaler Bildungsrat : Laschet und Gebauer halten den Bildungsrat für verzichtbar

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hält den Nationalen Bildungsrat für verzichtbar. Die Länder sollen sich selbst koordinieren. Lehrerverbände halten das geplante Gremium dagegen für dringend nötig.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält einen Nationalen Bildungsrat für verzichtbar. „Eine Vergleichbarkeit der Standards könnte man in einem Staatsvertrag festlegen. Dafür ist kein Nationaler Rat aus Berlin zwingend notwendig“, sagte Laschet unserer Redaktion. Am Sonntag war bekannt geworden, dass Bayern und Baden-Württemberg sich am Nationalen Bildungsrat nicht beteiligen wollen. Den Aufbau des Gremiums hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, um die Bildungspolitik in Deutschland einheitlicher zu machen.