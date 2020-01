Nächste Woche Dienstag : Landwirte kündigen neue Demonstration an

Landwirte kündigen neue Demonstration an

Im Oktober demonstrierten die Landwirte in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Berlin Die Initiative "Land schafft Verbindung" hält an ihrem Protest gegen die neue Düngeverordnung und ein europäisches Klimaschutzgesetz fest. Sie rief am Mittwoch für den 14. Januar zu weiteren Traktor-Demonstrationen im gesamten Bundesgebiet auf.

"Land schafft Verbindung" hatte im Oktober bereits für Demonstrationen in 28 Städten mit rund 22.000 Traktoren und 100.000 Teilnehmern gesorgt. Alleine in Bonn kamen die Landwirte mit mehr als 2000 Traktoren. Ende November kamen dann tausende Landwirte mit ihren Traktoren zu einer Großkundgebung am Brandenburger Tor nach Berlin.