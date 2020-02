AfD-„Malbuch“ : Landtag leitet Fall dem Landesrechnungshof weiter

Düsseldorf Für viele war ein „Malbuch“ der AfD-Fraktion schlicht rassistisch. Der Partei war es zuletzt selbst unangenehm - sie ließ es einstampfen. Aber wurde es vorher mit Steuergeldern finanziert? Und wenn ja: war das okay? Antworten könnte der Landesrechnungshof geben.

Die Hefte mit dem Namen „Nordrhein-Westfalen zum Ausmalen“ sollen kürzlich bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion in Krefeld verteilt worden sein. In den Malbüchern werden unter anderem bewaffnete Menschen unter türkischer Flagge gezeigt - offenbar bei einem Autokorso. Die AfD-Landtagsfraktion hatte die Kritik zuerst als „Angriff auf die Kunst- und Satirefreiheit“ gewertet, war später aber zurückgerudert: „Das Buch hätte in dieser Form nicht erscheinen dürfen“, teilte Fraktionschef Markus Wagner am Mittwoch vergangener Woche mit. Das gesamte Projekt werde ersatzlos beendet.