Tierschutzbericht : Künast kritisiert Landwirtschaftsministerin Klöckner

Gedrängt stehen Schweine am Futtertrog: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat am Mittwoch ihren Tierschutzbericht vorgestellt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Berlin Das Bundeslandwirtschaftsministerium sieht Handlungsbedarf bei der Kontrolle des Handels mit Tieren im Internet. Renate Künast beklagt Qualen für Küken und Schweine.

Während Klöckner in ihrem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Bericht vor allem Verbesserungen bei der Nutztierhaltung hervorhebt, wirft ihr Amtsvorgängerin Renate Künast (Grüne) vor, hier „nichts“ erreicht zu haben. Beide beziehen sich gleichermaßen zum Beispiel auf das Kükentöten.