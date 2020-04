„Unzureichende Reaktion“ : Kritik an staatlichen Corona-Notkrediten für Studierende

Kritik an staatlichen Corona-Notkrediten für Studierende

Berlin Viele klassische Studentenjobs fallen in der Corona-Pandemie weg. Um die Studierenden finanziell zu unterstützen, soll es nun Notkredite der KfW geben. Kritiker meinen, dass dadurch das Problem nur noch schlimmer werde.

Der Plan von Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), mit Krediten der staatlichen Förderbank KfW den Studenten in der Corona-Krise unter die Arme zu greifen, stößt auf Kritik.

Die Kredite seien eine „unangemessene und unzureichende Reaktion auf die Notlage vieler Studierender“, teilte Verdi am Donnerstag mit. Ab dem 8. Mai können Studentinnen und Studenten bei der staatlichen Förderbank KfW ein zunächst zinsloses Darlehen von bis zu 650 Euro im Monat beantragen.

„Am Ende dürfen wir es nicht zulassen, dass die Corona-Pandemie Studierende in den Abbruch oder die Aufgabe ihres Studiums treibt“, erklärte Karliczek (CDU). Das solle gerade jenen helfen, die weder Bafög noch Stipendien erhielten und nun ihre Jobs verlören.

„Wir brauchen eine entschiedene Soforthilfe als Zuschuss und kein Verschuldungsprogramm“, kritisierte auch Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand. Verdi hatte sich ebenso wie SPD und FDP für eine Öffnung des Bafög eingesetzt. Das sei jedoch am „ideologischen Widerstand“ Karliczeks gescheitert, beklagte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Oliver Kaczmarek. Wichtig sei aber, dass unverschuldet in Not geratene Studenten nun Hilfe bekämen. Beim Bafög gibt es bereits Erleichterungen. Es soll auch dann weitergezahlt werden, wenn wegen der Corona-Krise Vorlesungen oder Unterricht ausfallen oder sich der Semesterbeginn verschiebt. Mit den Bafög-Darlehen hilft der Staat Schülern, Studenten und Auszubildenden, die nicht allein oder mit Hilfe der Eltern ihre Ausgaben bestreiten können.