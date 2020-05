„Wir haben eine neue Dimension“ : Bund und Länder besorgt über Drohbriefe und Extremismus

Berlin Bund und Länder sehen mit großer Sorge die gewachsene Gewaltbereitschaft von Rechtsextremisten in Deutschland. Thüringens Innenminister Maier spricht gar von einer „Entgrenzung“.

Georg Maier hat es in wacher Erinnerung. Sein Wahlplakat aus dem Wahlkampf in Thüringen: Beschmiert mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Jetzt, nach einigen Untiefen und Hürden bei der Bildung der nächsten Landesregierung, ist der SPD-Politiker wieder thüringischer Innenminister und in dieser Funktion derzeit auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Das nächste Bund-Länder-Treffen im Kreise der Innenminister in Erfurt soll wieder ein echt persönliches werden, also nicht digital, sondern die Minister wollen in einem Saal versammelt über ein wichtiges Thema beraten: „Demokratie schützen, Rechts­staat stärken“. Denn dieser Rechtsstaat wird nach einer jüngsten Polizeistatistik immer öfter Ziel von Angriffen.